В Татарстане за взятки будут судить двух братьев - сотрудников исправительной колонии

СЕГОДНЯ 14:39 2019-02-01T14:39:57+03:00

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Завершено расследование уголовного дела в отношении двух сотрдуников колонии №3. Старший оперативник 32-летний Дмитрий Малов и его брат - оператор поста видеоконтроля отдела безопасности 30-летний Артем Малов обвиняются в "Получение взятки" и в "Посредничество во взяточничестве".

Как полагает следствие, в июне 2018 года Дмитрий Малов предложил 31-летнему зеку за 30 тысяч рублей принести ему в колонию телефон. Родственники зека на карту Артема Малова перечислили нужную сумму. Себе Дмитрий оставил 500 рублей, остальное передал брату.

Обещание он выполнил, и предложил за 35 тысяч рублей послабление режима: свободно передвигаться по колонии, лежать на кровати вне отбоя. Также "бонусом" за эти деньги обещалось предупреждать о грядущих проверках в отряде. В итоге родственники осужденного перечисляли Артему Малову по 5 тысяч рублей.

- Свою вину братья признали в полном объеме, - сообщили в СУ СКР Татарстана. - На время следствия они отправлены под домашний арест. Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU