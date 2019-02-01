В Чебоксарах запретили проезд от Театра оперы и балета к светофору на Московском проспекте

СЕГОДНЯ 14:50 2019-02-01T14:50:57+03:00

Раньше, доехав до этого светофора, водители могли повернуть налево

Правда, ограничение не распространяется на почтовые автомобили, машины тех, кто там работает и инвалидов-водителей

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В стоилце Чувашии знак 3.2 «Проезд запрещен» появился на пути автовладельцев на участке от Театра оперы и балета к светофору, что у магазина по адресу: Московский проспект, 5. Раньше, доехав до этого светофора, водители могли повернуть налево.

Теперь развернуться, двигаясь от театра в сторону Рощи, можно будет лишь выехав на Московский проспект и повернув на Президентский букльвар.

Однако, согласно правилам дорожного движения установленный знак не распространяется на почтовые автомобили, машины граждан, которые проживают или работают в этой зоне, и автомобили инвалидов.

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ИСТОЧНИК KP.RU