В Чебоксарах запретили проезд от Театра оперы и балета к светофору на Московском проспекте
В стоилце Чувашии знак 3.2 «Проезд запрещен» появился на пути автовладельцев на участке от Театра оперы и балета к светофору, что у магазина по адресу: Московский проспект, 5. Раньше, доехав до этого светофора, водители могли повернуть налево.
Теперь развернуться, двигаясь от театра в сторону Рощи, можно будет лишь выехав на Московский проспект и повернув на Президентский букльвар.
Однако, согласно правилам дорожного движения установленный знак не распространяется на почтовые автомобили, машины граждан, которые проживают или работают в этой зоне, и автомобили инвалидов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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