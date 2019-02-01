2019-02-01T14:05:40+03:00
Происшествия

В Казани адвоката заподозрили в попытке наживы на истории смерти 19-летней массажистки

Мужчину задержали, возбуждено уголовное дело
Лика ИСАЕВА
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Возбуждено уголовное дело по статье "Посредничество во взятке"Возбуждено уголовное дело по статье "Посредничество во взятке"Фото: Из материалов пресс-службы
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В Казани уголовное дело в отношении 31-летнего адвоката возбуждено по статье «Посредничество во взяточничестве». Мужчину задержали после того, как он получил 250 тысяч рублей. Деньги ему передал мужчина, которому якобы грозила уголовная ответственность.

Как рассказали собственные источники «КП-Казань» в правоохранительных органах, шла проверка по факту гибели в салоне массажа 19-летней сотрудницы. По версии следствия, одному из тех, кого проверяли, адвокат сообщил, что в отношении него будет возбуждено уголовное дело. Но он может помочь, не бесплатно, конечно же. За это необходимо передать ему 250 тысяч рублей и никакого преследования со стороны правоохранительных органов не будет.

Деньги, которые сейчас рассматриваются как взятка, подозреваемый получил в результате очень замысловатого хода. С целью придания своим действиям законности, попросил фигуранта подписать 5 соглашений по 50 тысяч рублей и 5 квитанций на аналогичную сумму якобы за оказание юридических услуг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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