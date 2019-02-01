Житель Набережных Челнов просит нашедших потерянные им 5 тысяч рублей потратить эти деньги на благие дела

СЕГОДНЯ 13:12 2019-02-01T13:12:43+03:00

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В социальных сетях начал распространяться буквально крик души одного из жителей Набережных Челнов. 18 января мужчина потерял в городе пятитысячную купюру, но осознал это не сразу. Поняв, что деньги ему вряд ли кто-то уже вернет, он решил попытаться посодействовать хотя бы тому, чтобы они не были потрачены впустую.

- В понедельник сунул руку в карман, а там пустота. Ходил три дня и думал где мог их выронить. На уме два места: заправка недалеко от ИТ-парка или кафе возле заправки на Первой автодороге. Если вдруг кто-то узнал себя в нашедшем этот подарок судьбы, то у меня к вам просьба: не надо их возвращать - от меня не убудет. Лучше купите своей маме подарок, детям игрушку, но не пропивайте их, не просаживайте в клубе. Пускай пойдут на благие дела. Спасибо, - пишет в одной из социальных сетей пользователь под ником BOMBADIL1945.

Пост мужчины растрогал многих интернет-пользователей, которые поспешили посочувствовать его потере и напомнили о законе "взаимозамещения".

- Забудь просто про это, в другом месте прибудет, как гласит закон взаимозамещения, - пишет Fier58.

- Хорошее пожелание, заслуженный "плюс" к карме, - отмечает prvlad.

- А ты не переживай, я так в зимней куртке потом 7 тысяч потерянных через 10 лет нашел, - поддерживает мужчину Alekseushka1991.

ИСТОЧНИК KP.RU