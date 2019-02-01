В 2018 году в Татарстане в авариях погибли 377 человек

СЕГОДНЯ 12:44 2019-02-01T12:44:34+03:00

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Основными задачами Госавтоинспекции республики является снижение количества аварий со смертельными исходами на территории Татарстана. Эта задача постепенно, но неукоснительно, выполняется: за 2018 год на территории региона зарегистрировано 4580 ДТП, тогда как в 2017 году их было 4 690. В результате аварий погибло 377 человек (в 2017 году 426) и 5651 получили ранения (в 2017 году 5733 человек).

Вместе с тем Ленар Габдурахманов назвал семь районов республики, где показатель прогнозов по количесву смертельных аварий превышен. В двух районах - Новошешминский и Пестречинский, вместо снижения прогнозируемого количества пострадавшхз два года подряд зафиксировано превышение этого показателя.

Такими районами стали: Актанышский (при прогнозе 7 в районе в ДТП погибли 8 человек), Бавлинский (прогноз - 7, по факу 11 погибших), Балтасинский (прогноз - 3, по факту 7), Лениногорский (7 и 12 соответственно), Новошешминский (5 и 7 соответственно), Пестречинский (19 и 20 соответственно), Сабинский (4 и 7 соответственно).

ИСТОЧНИК KP.RU