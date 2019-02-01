Заинск стал лидером в Татарстане по реализации проекта «Приемная семья для пожилого человека»

СЕГОДНЯ 12:21 2019-02-01T12:21:19+03:00

В общей сложности в республике уже 34 семья участвуют в этой программе

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В Заинске уже 3 семьи приняли к себе домой пожилого человека. Это – рекорд среди городов Татарстана. В общей сложности в проекте «Приемная семья для пожилого человека» участвует 34 семьи республики.

Известно, что помощнику, который берет к себе в дом и ухаживает за бабушкой или дедушкой, предусмотрена ежемесячная денежная выплата от 4 до 8 тысяч рублей в зависимости от группы инвалидности пожилого человека. Помимо этого, новый «родственник» будет ежемесячно вносить в бюджет приемной семьи до 75 процентов от своего дохода.

ИСТОЧНИК KP.RU