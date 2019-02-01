"Рубин" нашел вратаря во втором дивизионе чемпионата Норвегии

СЕГОДНЯ 11:11 2019-02-01T11:11:55+03:00

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Казанский "Рубин" продолжает укреплять состав для выступления в весенней части Чемпионата России. Так, команду пополнили сразу два вратаря - 17-летний Давид Волк и 25-летний Алексей Городовой.

Оба голкипера широкому кругу болельщиков мало знакомы. Волк - воспитаник академии "Рубина", в последнее время играл в дубле нижнекамского "Нефтехимика". Он уже успел дебютировать за "Рубин" в контрольном матче против братиславского "Слована", который завершился вничью 2:2.

Что касается Городового, то всю свою карьеру он выступал в не самых известных российских клубах. Так, он поиграл за ставропольское "Динамо", "Сахалин", "Якутию" и нальчикский "Спартак". В последнее время он вообще играл за норвежский "Конгсвингер", который выступает во второй по силе лиге страны.

ИСТОЧНИК KP.RU