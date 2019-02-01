СЕГОДНЯ 11:00 2019-02-01T11:03:00+03:00

Огонь бушевал сразу на пяти участках, чтобы его потушить пришлось брать воду из проруби [видео]

Изменить размер текста: A A

Накануне вечером в поселке Октябрьский Зеленодольского района на территории ДНТ «Дачный кооператив ветеранов войны и труда» загорелись строения на нескольких участках. Пламя успело их захватить из-за позднего сообщения в экстренные службы.

Также проблем пожарным прибавило и безводность района – ближайший гидрант находится в километре от места происшествия. Для тушения огня, в том числе, пришлось ставить мотопомпы в прорубленную спасателями прорубь на Волге. К тому же в кооперативе имеется плотная застройка домов – расстояние между ними всего от 1 до 3 метров. Пожарные машины не могли близко подъехать из-за нерасчищенных проездов.

Пожар начался на участке №37, далее огонь распространился на строения еще 4 участков. В итоге сгорели 6 домиков, 2 бани и сарай. При разборе завалов было найдено тело 81-летнего пенсионера – хозяина участка, где все началось.

- Площадь пожара составила 204 кв метра. Предварительная причина – неосторожное обращение с огнем погибшего, - сообщили в МЧС Татарстана.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/689433" frameborder="0"></iframe> В Татарстане во время пожара дачных домов погиб пенсионер.МЧС Татарстана

ИСТОЧНИК KP.RU