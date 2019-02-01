Ритейлеры: Цены на продукты в Татарстане могут вырасти в марте 2019 года

СЕГОДНЯ 11:32 2019-02-01T11:32:13+03:00

Однако радикального изменения структуры рынка торгового ритейла в Татарстане не будет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Причинами этого они считают подорожание топлива, повышение НДС и зависимость от валютного курса

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В марте 2019 года в Татарстане ожидается рост цен на продукты и непроизводственные товары. Об этом заявили ритейлеры во время заседания профильной рабочей группы в министерстве промышлености и торговли республики.

Розничные торговцы объяснили свое заявление подорожанием топлива, повышением НДС и зависимостью цен от валютного курса. Однако они поспешили отметить, что радикального изменения структуры рынка торгового ритейла в Татарстане не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU