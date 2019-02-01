2019-02-01T10:04:52+03:00
Туризм

За 2,5 часа в Сибирь: между Казанью и Омском вновь запустили самолеты

Вылеты из столицы Татарстана осуществляются три раза в неделю
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Алина НИЗАМОВАФото: Алина НИЗАМОВА
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Возобновлены прямые авиарейсы из Казани в Омск. Из аэропорта столицы Татарстана в один из крупнейших городов Сибири самолеты вылетают три раза в неделю.

В понедельник самолет отправляется в Омск в 23.00, в четверг - в 15.00, в воскресенье в 00.10.

Обратно в Казань рейсы также осуществляются три раза в неделю: во вторник – в 5.20, в четверг – в 23.00, в воскресенье – 6.40. (Время вылетов указано местное для каждого из городов).

Время в пути для пассажиров составит всего 2,5 часа. Также отмечается, что в указанном расписании возможны изменения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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