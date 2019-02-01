В Казани эпидпорог по ОРВИ превышен на 12,4%

СЕГОДНЯ 09:55 2019-02-01T09:55:55+03:00

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Как сообщают в Роспотребнадзоре Татарстана, на прошлой неделе в Казани зафиксировано 8 219 случаев заболевания ОРВИ. В итоге эпидпорог в городе среди взрослого населения превышен на 12,4%. Лучше дела у детей – никаких превышений.

Всего же в республике за указанный период ОРВИ заболели 17 841 человек. Показатель на 10 тысяч населения 47,9. Это на уровне эпидемического порога. Причем по всем возрастным группам.

В Роспотребнадзоре Татарстана напоминают, что возбудители гриппа и ОРВИ распространяются воздушно-капельным путем от человека к человеку. А при первых симптомах – высокая температура, головная боль, «ломота» в мышцах и суставах, лучше всего обратиться к врачу.

ИСТОЧНИК KP.RU