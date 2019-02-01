В Чувашии сотрудники ГИБДД задержали ночных овцекрадов

СЕГОДНЯ 08:13 2019-02-01T08:13:12+03:00

Несмотря на то, что животных прятали в багажнике легкового авто, они не пострадали

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Ночью 30 января на автодороге «Чебоксары-Сурское» инспекторы ДПС остановили автомобиль «Лада Приора». Причина – госномера машины были занесены снегом и не читались.

Вроде обычная ситуация. Но полицейские решили еще на всякий пожарный ознакомиться с содержанием багажника, мало ли, вдруг наркотики везут. Но вместо этого, когда сотрудники ГИБДД открыли крышку, на них уставились две пары глаз. Оказалось, в багажнике везли овец. При этом ни водитель машины, ни его пассажир происхождение животных объяснить не смогли.

В ходе разбирательства выяснилось, что обнаруженные овцы были похищены в эту же ночь из частной фермы в деревни Таныши. Жителем которой и является один из тех, кто так и не смог объяснить полицейским происхождение в багажнике животных.

Ранее уже не раз судимый 28-летний мужчина не раз посещал ту ферму, потому хорошо там ориентировался. Его задержали, а его 35-летнего попутчика из Чебоксар отпустили под подписку о невыезде. Возбуждено уголовное дело. Сообщают в МВД Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU