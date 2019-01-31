В Казани, чтобы спасти рыб от гибели, на озере Верхний Кабан во льду пробурили более 100 лунок

СЕГОДНЯ 19:23 2019-01-31T19:23:33+03:00

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В этот четверг, 31 января, ради того, чтобы не допустить массового мора рыбы, в Казани на озере Верхний Кабан пробурили более 100 лунок.

- Сейчас на данном озере толщина льда составляет около 50-60 см, что препятствует проникновению кислорода в природную среду. После продолжительных морозов и снегопадов, наступает потепление. Именно в этот период уровень кислорода в воде падает до критического минимума. Всему виной отсутствие открытой воды, - объясняет инспектор Центрального территориального управления Минэкологии Татарстана Рузиль Сибгатуллин.

Бурением лунок занимались не только экологи, но и представители республиканского управления Росрыболовства. Отметим, что подобные акции по насыщению воды кислородом проходят ежегодно.

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ИСТОЧНИК KP.RU