2019-01-31T18:40:06+03:00
Общество

На прошлой неделе казанцы назвали своих детей Гелла, Севилия, Аполлинария и Эсма

Специалисты городского ЗАГСа подвели очередные итоги
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Так по их данным на прошлой неделе – с 21 по 27 января, в столице Татарстана было зарегистрировано рождение 432 детей - 230 мальчиков и 202 девочек.

При этом самый миниатюрный ребенок появился на свет с весом 900 граммов, а самый богатырский вес был в этот раз зафиксирован на отметке в 4 440 граммов.

Не забыли специалисты казанского ЗАГСа составить рейтинг имен, которыми горожане нарекали своих новорожденных детей.

Так самыми популярными на прошлой неделе стали: Амир, Амина, Тимур, Карим, Асель, Милана, Ясмина, Анастасия, Аяз и Арслан.

А в список самых редких имен в этот раз попали: Гелла, Севилия, Аполлинария, Эсма, Илария, Эрика, Даян, Каюм, Агата и Есения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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