В Татарстане во время обрушения стены котельной погиб мужчина

СЕГОДНЯ 16:56 2019-01-31T16:56:59+03:00

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ЧП произошло в Чистополе 31 января в 12.47. Очевидцы позвонили в службу "112" и сообщили, что на улице Загородной обрушилась стена заброшенной котельной. Под обломками оказался 59-летний мужчина, который как раз и разбирал эту стену.

Когда на место происшествия прибыли спасатели, то пострадавший уже не подавал признаков жизни. В ходе прведения работ по разбору завалов тело погибшего передали сотрудникам правоохранительных органов. Сообщают в МЧС Татарстана.

Причина происшествия и кому принадлежит здание котельной устанавливается.

Фото: МЧС Татарстане

- По факту гибели человека проводится доследственная проверка, - в свою очередь заявили в следственном комитете Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU