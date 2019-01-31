В Татарстане во время обрушения стены котельной погиб мужчина
ЧП произошло в Чистополе 31 января в 12.47. Очевидцы позвонили в службу "112" и сообщили, что на улице Загородной обрушилась стена заброшенной котельной. Под обломками оказался 59-летний мужчина, который как раз и разбирал эту стену.
Когда на место происшествия прибыли спасатели, то пострадавший уже не подавал признаков жизни. В ходе прведения работ по разбору завалов тело погибшего передали сотрудникам правоохранительных органов. Сообщают в МЧС Татарстана.
Причина происшествия и кому принадлежит здание котельной устанавливается.
Фото: МЧС Татарстане
- По факту гибели человека проводится доследственная проверка, - в свою очередь заявили в следственном комитете Татарстана.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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