Гидрометцентр Татарстана опроверг слова ученого КФУ о скорой оттепели в Казани
Гидрометцентр Татарстана опроверг информацию о скорой оттепели в Казани. Напомним, ранее о ней говорил профессор казанского университета Юрий Переведенцев.
- В очередной раз вынуждены констатировать факт недостоверной информации от профессора КФУ Ю.П. Переведенцева, - сообщает Гидрометцентр Татарстана.
Там уточняют, что именно их не устроило в прогнозе ученого. Так, отмечается, что «под оттепелью официально понимается повышение температуры воздуха до 0°С и выше внутри устойчивого холодного периода на фоне отрицательных температур воздуха».
- Что касается снегопадов, то в предстоящие сутки существенных осадков в Татарстане действительно не ожидается, в выходные дни местами пройдет небольшой снег. А вот в начале следующей недели согласно предварительному прогнозу в республике погода ухудшится - ожидаются снег, метели и сильный ветер, - отмечают в Гидрометцентре Татарстана.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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