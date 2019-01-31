2019-01-31T17:10:34+03:00
Общество

Гидрометцентр Татарстана опроверг слова ученого КФУ о скорой оттепели в Казани

В начале следующей недели ожидается снег, метели и сильный ветер
Алина ГАБДУЛИНА
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1 и 2 февраля максимальные температуры воздуха в республике могут достигнуть 11 градусов со знаком «минус»1 и 2 февраля максимальные температуры воздуха в республике могут достигнуть 11 градусов со знаком «минус»Фото: Евгения ГУСЕВА
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Гидрометцентр Татарстана опроверг информацию о скорой оттепели в Казани. Напомним, ранее о ней говорил профессор казанского университета Юрий Переведенцев.

- В очередной раз вынуждены констатировать факт недостоверной информации от профессора КФУ Ю.П. Переведенцева, - сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Там уточняют, что именно их не устроило в прогнозе ученого. Так, отмечается, что «под оттепелью официально понимается повышение температуры воздуха до 0°С и выше внутри устойчивого холодного периода на фоне отрицательных температур воздуха».

- Что касается снегопадов, то в предстоящие сутки существенных осадков в Татарстане действительно не ожидается, в выходные дни местами пройдет небольшой снег. А вот в начале следующей недели согласно предварительному прогнозу в республике погода ухудшится - ожидаются снег, метели и сильный ветер, - отмечают в Гидрометцентре Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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