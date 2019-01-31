В Татарстане приставы выселили реабилитационный центр для алкоголиков и наркоманов

СЕГОДНЯ 18:11 2019-01-31T18:11:56+03:00

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В селе Введенская Слобода Верхнеуслонского района Татарстана в жилом доме организовали реабилитационный центр для людей, страдающих наркоманией и алкоголизмом. Сомнительное соседство не понравилось местным жителям, и они пожаловались в надзорные органы.

После проведения проверок были найдены нарушения в деятельности этого реабилитационного центра, после подан иск о его закрытии в районный суд.

Там, рассмотрев это административное дело, вынесли решение о том, что деятельность такого центра в жилом помещении незаконна.

На основании этого приставы возбудили исполнительное производство и принудительно исполнили решение суда, выселив пациентов центра.

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ИСТОЧНИК KP.RU