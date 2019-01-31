За последние 8 лет поток туристов на остров-град Свияжск вырос более чем на 70%

СЕГОДНЯ 17:25 2019-01-31T17:25:31+03:00

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Стало известно, что в 2018 году остров-град Свияжск посетили 510 тысяч человек. А за восемь последних лет поток туристов в это место увеличился более чем на 70%. Одной из причин этого официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова на брифинге назвала работу Республиканского фонда «Возраждение».

Другой фактором увеличение числа туристов Галимова считает то, что Свияжск стал доступнее с точки зрения транспорта. Так, часть путешественников добирались до острова на четырехпалубных теплоходах.

Отмечается также, что ежегодный прирост туристического потока к данным историческим местам в среднем составлял 71%.

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ИСТОЧНИК KP.RU