За 2018 год число пользователей портала Госуслуг возросло на 30%

СЕГОДНЯ 16:08 2019-01-31T16:08:18+03:00

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Сохранилась тенденция увеличения количества пользователей, вырос объем заказанных услуг и сумма платежей, совершенных через Портал.

За 2018 год число пользователей портала Госуслуг увеличилось на 21 млн и сегодня составляет 86 млн. Количество посещений Портала возросло более чем на 30% и достигло 582 млн. В среднем ежедневно на сайт заходили 1,6 млн пользователей.

Всего в 2018 году через Портал пользователи заполнили и отправили более 60 млн электронных форм заявлений на получение госуслуг, что на 55% превышает показатели прошлого года. Самой популярной услугой среди пользователей стала возможность получения информации о состоянии лицевого счета в Пенсионном фонде России – граждане совершили более 16 млн запросов. На втором месте по популярности – услуга по регистрации транспортных средств - ею воспользовались 4,8 млн раз. Около 3 млн заявок поступило на оформление загранпаспорта нового поколения и на регистрацию права собственности. Почти 2,6 млн услуг было оказано по замене водительского удостоверения.

Объем платежей почти в два раза превысил показатели прошлого года и составил 52,6 млрд рублей. В 2017 году этот показатель равнялся 30,3 млрд рублей, а в 2016 году — 8,1 млрд рублей. В 2018 году пользователи портала Госуслуг оплатили налоговые задолженности почти на 19,9 млрд рублей, государственные пошлины — на 17,5 млрд рублей, штрафы — на 9,8 млрд рублей, судебные задолженности — на 4,3 млрд рублей.

Востребованность реализованного в декабре 2017 года сервиса «Мультиоплата» также растет. Доля мультиплатежей от общей суммы оплат через портал Госуслуги составляет около 20% и превышает 11 млрд рублей. За 2018 год возможностью погашения одним платежом сразу нескольких автоштрафов, налоговых или судебных задолженностей граждане воспользовались почти 4,5 млн раз.

Совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций за эксплуатацию и развитие Инфраструктуры электронного правительства отвечает ПАО «Ростелеком» в рамках реализации государственной программы «Информационное общество (2017-2030 гг.)» и в соответствии с Распоряжением Правительства №812-р от 28.04.2017. Технологическим партнером проекта выступает АО «РТ Лабс».

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АО «РТ Лабс» – дочерняя компания ПАО «Ростелеком», основными задачами которой является системная интеграция и выполнение полного цикла работ при реализации сложных инфраструктурных проектов в интересах государственных органов и корпоративных Клиентов.

История компании включает в себя большое количество реализованных проектов для государственных и коммерческих Заказчиков. В 2015 году АО «РТ Лабс» получило государственную аккредитацию в Минкомсвязи России в реестре организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий.

Основными проектами компании являются: эксплуатация и развитие инфраструктуры электронного правительства (ИЭП) и создание систем в сфере информатизации здравоохранения. РТЛабс также выступает технологическим партнером «Ростелекома» по созданию и развитию Единой биометрической системы.

В «РТ Лабс» работает около 700 профессионалов ИТ-отрасли. Сотрудники компании обладают уникальными профессиональными компетенциями, что позволяет реализовывать проекты любой сложности и масштаба.

Штаб-квартира компании расположена в Москве. Обособленные подразделения «РТ Лабс» в Новосибирске, Екатеринбурге, Владивостоке, Воронеже, Ярославле, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Краснодаре и Санкт-Петербурге осуществляют работы по эксплуатации и развитию продуктов и решений, в том числе, продуктов мониторинга информационных систем.

В структуру «РТ Лабс» входит предприятие «РТ Регионы», субъект малого и среднего бизнеса, а также «РТК Софт Лабс», резидент ОЭЗ «Иннополис» и флагманский Центр компетенций Группы компаний.

Региональное развитие является одним из стратегических направлений деятельности «РТ Лабс» - компания продолжает расширять свое присутствие в регионах размещения макрорегиональных филиалов (МРФ) ПАО «Ростелеком».

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ПАО «Ростелеком» - крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств.

Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 13,0 млн, а платного ТВ «Ростелекома» — более 10,1 млн пользователей, из которых свыше 5,1 млн смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».

Выручка Группы компаний за 9 мес. 2018 г. составила 233,0 млрд руб., OIBDA достигла 74,9 млрд руб. (32,1% от выручки), чистая прибыль — 12,7 млрд руб.

«Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение Компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.

ИСТОЧНИК KP.RU