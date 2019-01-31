"Рубин" заключил контракт с бывшим полузащитником "Крыльев Советов"

СЕГОДНЯ 17:50 2019-01-31T17:50:26+03:00

Евгений Башкиров будет выступать за казанский клуб ближайшие 1,5 года

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Казанский "Рубин" заключил контракт с еще одним футболистом. Так, соглашение на 1,5 года подписал полузащитник Евгений Башкиров, который последние несколько недель находился в казанском клубе на просмотре.

27-летний футболист - воспитанник петербургского "Зенита". Выступал за молодежную команду "Зенита", а также за "Томь" (Томск) и самарские "Крылья Советов", в составе которых сумел подняться из ФНЛ в Премьер-Лигу.

Отметим, что ранее контракты с "Рубином" подписали полузащитники Владислав Пантелеев из московского "Спартака" и Роман Акбашев из курского "Авангарда".

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ИСТОЧНИК KP.RU