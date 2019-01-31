Жителя Чувашии осудили за пост в интернете о задержании автобусов с 2 500 бразильскими болельщиками ЧМ-2018

СЕГОДНЯ 18:47 2019-01-31T18:47:53+03:00

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Стало известно, что постигло жителя Чувашии, который не на шутку взбудоражил мировую общественность, сообщив о задержании гаишниками в республике автобусов с 2 500 бразильскими болельщиками во время проведения в России ЧМ-2018. Стоит ли напоминать, что эта интернет-выдумка была потом массово растиражирована в западных СМИ.

В ГИБДД Чувашии даже по этому поводу проверку провели. Оказалось, что прошлым летом, как раз, когда шел ЧМ-2018, местного водителя на трассе М-7 за нарушение правил дорожного движения остановил сотрудник ГИБДД. Приехав домой, мужчина решил отомстить и оставил в интернете пост. В нем он оскорбил гаишника, который составил протокол, а заодно приписал туда несуществующее задержание автобусов.

На что в ГИБДД Чувашии оскорбились и подали в суд иск о защите чести, достоинства и деловой репутации.

И вот это заявление удовлетворили. Согласно судебному решению с автора оскорбительного поста взыщут компенсацию морального вреда в сумме 5 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU