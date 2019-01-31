2019-01-31T15:38:08+03:00
Общество

Самые маленькие квартиры в России обнаружились в Казани

Их площади не превышают 12,1 квадратных метра [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: mirkvartir.ruФото: mirkvartir.ru
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Самыми маленькими квартирами в России, согласно анализу ресурса Мир квартир, стали "однушки" в Казани. Их площади как правило не превышают 12,1 квадратных метров.

Так, например, одна из них находится на улице Седова в доме №5 на 4 этаже.

- Квартира очень светлая, чистая и уютная, - отмечает продавец.

Однако она не самая маленькая. Помещение в 12 квадратных метров, которое также имеет статус квартиры, продают на улице Энергетиков. По словам реэлтора, в этой мини-"однушке" имется и туалет, и душ.

Фото: mirkvartir.ru

Фото: mirkvartir.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU

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