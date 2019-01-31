В 2019 году дезинфекцию проведут в четырех роддомах Казани

СЕГОДНЯ 15:11 2019-01-31T15:11:38+03:00

Первая процедура намечена на февраль в учреждении, что на улице Гагарина

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В этом году согласно утвержденному графику на дезинфекцию закроют четыре роддома и три акушерских отделения.

Так, с 11 по 24 февраля, а после еще и с 5 по 25 августа, из-за этого не будет работать роддом ГКБ №16, что по адресу: улица Гагарина, 54.

Далее с 23 марта по 9 апреля, а также с 16 сентября по 3 октября, закроют родильный дом Клиники медицинского университета по адресу: улица Толстого, 4.

Следующий на очереди родильный дом ГКБ №7 (улица Маршала Чуйкова, 56). Он будет закрыт на дезинфекцию с 29 апреля по 19 мая, а после с 21 октября по 10 ноября.

Что же касается акушерских отделений, то с 11 по 31 июля и с 11 ноября по 1 декабря не будут принимать в Медсанчасти КФУ, что по адресу: улица Большая Красная, 51. Далее с 20 мая по 9 июня дезинфекцию проведут в акушерском физиологическом корпусе РКБ - Оренбургский тракт, 138. А с 26 августа по 15 сентября закроют акушерский обсервационный корпус РКБ.

ИСТОЧНИК KP.RU