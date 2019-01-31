В 2018 году пенсионный фонд России направил жителям Набережных Челнов 24 миллиарда рублей
Средний размер пенсии по возрасту в городе составил 14 245 рублей
Фото: pixabay.com
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На пенсии и социальные выплаты жителям Набережных Челнов пенсионный фонд России (ПФР) потратил 24 миллиарда рублей. Их получили порядка 151 тысячи жителей татарстанского Автограда.
Такая информация была оглашена в четверг, 31 января, во время совещания городского отделения ПФР. В частности, его начальник Эдуард Фаттахов отметил, что за два года затраты на выполнение государственных обязательств перед жителями Набережных Челнов выросли на 400 миллионов рублей. А средний размер пенсии по возрасту составил 14 245 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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