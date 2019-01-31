В Чувашии экс-заместитель начальника колонии ответит перед судом за избиение заключенного

СЕГОДНЯ 13:55 2019-01-31T13:55:05+03:00

Его обвиняют в превышении должностных полномочий с насилием

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Уже бывшего заместителя начальника исправительной колонии №6 в Чебоксарском районе будут судить. Ему инкриминируют статью «превышение должностных полномочий, совершённое с применением насилия».

Как следует из материалов уголовного дела, 14 декабря прошлого года обвиняемый, занимая указанную должность, на территории колонии без всяких законных оснований для применения физической силы избил 23-летнего осужденного.

- Причастность обвиняемого к инкриминируемому деянию подтверждается его признательными показаниями, показаниями пострадавшего от его действий осужденного, свидетелей, а также результатами проведенных экспертиз, - сообщают в следственном комитете Чувашии. – Расследование данного уголовного дела завершено, все материалы были переданы в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU