В Казани установили первую отапливаемую остановку с Wi-Fi

СЕГОДНЯ 13:22 2019-01-31T14:01:45+03:00

Павильон для пассажиров общественного транспорта также оборудован системой видеонаблюдения и зарядкой для гаджетов

Изменить размер текста: A A

В этот четверг, 31 января, в Московском районе столицы Татарстана на остановке «Разъезд Восстания» на стороне дороги в сторону поселка Левченко официально заработал первый отапливаемый павильон для пассажиров общественного транспорта.

В нем есть бесплатный Wi-Fi, также он оборудован кондиционером, системой видеонаблюдения, кнопкой вызова экстренных служб, устройством для зарядки гаджета, видеотабло и антивандальными окнами.

Стоимость этой остановки составила около 1,8 миллиона рублей, когда как обычный павильон обходится городу максимум 154 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU