В Казани установили первую отапливаемую остановку с Wi-Fi
Павильон для пассажиров общественного транспорта также оборудован системой видеонаблюдения и зарядкой для гаджетов
Фото: metshin.ru
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В этот четверг, 31 января, в Московском районе столицы Татарстана на остановке «Разъезд Восстания» на стороне дороги в сторону поселка Левченко официально заработал первый отапливаемый павильон для пассажиров общественного транспорта.
В нем есть бесплатный Wi-Fi, также он оборудован кондиционером, системой видеонаблюдения, кнопкой вызова экстренных служб, устройством для зарядки гаджета, видеотабло и антивандальными окнами.
Стоимость этой остановки составила около 1,8 миллиона рублей, когда как обычный павильон обходится городу максимум 154 тысячи рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU