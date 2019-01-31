По Казани сразу из 8 школ эвакуировали детей
Утром в четверг, 31 января, по Казани прокатила волна эвакуаций детей из учебных учреждений. Так, уроки были сорваны в школе №39, 42, 43, 171, 98, 89, 10, 167. Информация об этом появилась в социальных сетях и месенджерах .
Известно, что во время эвакуации школы №39 на улице Япеева к зданию прибыли сотрудники полиции и МЧС. Дети были отправлены в музей Льва Толстого, который находится рядом.
По словам официального представителя Казанского Кремля Лилии Галимовой, бояться нечего – все эвакуации плановые. Не исключено, что их причиной стало большое количество ложных сведений о минировании зданий в России в последние дни.
Напомним, накануне из-за подобных сообщений на электронную почту были срочно эвакуированы порядка 10 школ в Чебоксарах.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «На злобу дня!»