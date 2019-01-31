В Набережных Челнах КАМАЗ насмерть задавил поскользнувшуюся пенсионерку
Накануне вечером в Набережных Челнах около дома №44/1, что на проспекте Сююмбике, произошел смертельный наезд.
48-летний водитель автокрана на базе грузовой машины КАМАЗ выезжал с местной стройплощадки. В этот момент он совершил наезд на 65-летнюю женщина. При этом сообщается, что пенсионерка могла и не видеть приближающийся грузовик, так как стояла к нему спиной. К тому же под машину она попала лишь поскользнувшись.
Пострадавшую, которая в результате наезда получила тяжелую травму головы, срочно госпитализировали в реанимационное отделение БСМП. Однако, несмотря на все усилия врачей, женщина скончалась.
ИСТОЧНИК KP.RU
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