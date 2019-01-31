2019-01-31T11:43:32+03:00
Общество

Февраль 2019 в Казани начнется с оттепели

По мнению профессора КФУ Юрия Переведенцева, температура будет выше климатической нормы
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: Алина НИЗАМОВА.Фото: Алина НИЗАМОВА.
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В Казань идет потепление. В ближайшие дни столица будет находиться под влиянием циклона, который движется на столицу с Атлантики. По словам професора КФУ Юрия Переведенцева, в этот четверг, 31 января, днем температура воздуха составит всего -9 градусов. В первый же день февраля 2019 года погода будет примерно такой же.

- В эти дни ожидаются слабые осадки. Согласно многолетним климатическим показателям, среднесуточная температура воздуха сегодня должна составлять -12 градусов, однако по факту она выше и составляет 5 градусов со знаком минус. Таким образом, климатическая норма не выполняется. Мы находимся на восточной периферии циклона. Свою лепту привносят и южные потоки воздуха, - заявил Переведенцев.

В субботу, 2 февраля, температура воздуха поднимется до 6 градусов мороза, а вот в ночь с 3 на 4 февраля стобики термометров опустятся до 22 градусов ниже нуля. Обильных осадков ждать не приходится. Разве что на выходных возможен слабый снег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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