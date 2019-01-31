2019-01-31T11:19:38+03:00
Общество

1 февраля в двух районах Казани отключат свет

Это будет сделано из-за планового ремонта и техобслуживания на сетях
Олег ЛУГОВОЙ
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Отключат его также и в одном из поселков.Отключат его также и в одном из поселков.Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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В эту пятницу, 1 февраля в столице Татарстана вновь отключат свет. И снова это будет сделано из-за планового ремонта ЛЭП, а также техобслуживания оборудования на сетях.

Так, с 8.00 до 17.00 обесточат дома Приволжского района по адресам: ул.Рыбацкая, 4, 6, ул.1-я Давликеевская, 1-я Земляничная, 2-я Давликеевская, 2-я Земляничная, 2-я Новосельская, 2-я Приовражная, 3-я Давликеевская, 3-я Новосельская, 3-я Рубежная, 4-я Давликеевская, 4-я Рубежная, 5-я Рубежная, 6-я Давликеевская, 7-я Давликеевская, 8-я Давликеевская, 9-я Давликеевская, 10-я Давликеевская, 10-я Новосельская, 11-я Давликеевская, 13-я Давликеевская, Кызыл Яр, Мелитопольская, Надпойменная, Новинка, Новосельская, Пологая, Поперечно-Давликеевская, Рахима Саттара.

А с 9.00 до 18.00 свет пропадет и в поселке Большие Дербышки, что в Советском районе города, по следующим улицам: Заречная, Новая, Окружная и Лотфуллы Фаттахова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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