2019-01-31T10:50:18+03:00
Спорт

УНИКС обыграл питерский "Зенит" и гарантировал себе место в плей-офф Кубка Европы

Казанцы взяли верх - 82:67
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: БК УНИКС.Фото: БК УНИКС.
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Казанский УНИКС в пятом матче второго группового этапа Кубка Европы на выезде встречался с питерским "Зенитом". Матч был крайне важен для обеих команд. В случае победы УНИКС гарантировал бы себе место в плей-офф, а вот в случае поражения казанцы могли подпустить "Зенит" на слишком уж близкое расстояние и в итоге пролететь мимо игр на вылет.

Баскетболисты УНИКСа начали матч весьма грамотно. У казанцев неплохо получалось атаковать и обороняться. Так, с игры казанцы позволили "Зениту" в первой четверти набрать всего 6 очков. Остальные 9 питерцы забили со штрафных. В итоге к первому перерыву преимущество УНИКСа составило 9 баллов - 24:15.

В дальнейшем баскетболисты "Зенита" пытались догнать казанцев. Несколько раз им даже удалось подобраться к УНИКСу на расстояние одного дальнего попадания, но всякий раз гости восстанавливали статус кво.

В итоге подопечные Димитриса Прифтиса смогли спокойно довести матч до победы - 82:67. Таким образом, УНИКС гарантировал себе выход в плей-офф Кубка Европы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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