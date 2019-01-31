Волк на воротах, гол на первой минуте и два пенальти: "Рубин" не смог обыграть "Слован" в товарищеском матче

СЕГОДНЯ 10:22 2019-01-31T10:22:40+03:00

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Казанский "Рубин" провел очередной контрольный матч на сборе в Турции. На сей раз в соперниках у подопечных Бердыева значился словацкий "Слован", который, между прочим, лидирует в своем чемпионате.

Состав "Рубина" вновь выглядел довольно экспериментальным. Так. место в воротах занял 17-летний Давид Волк, в обороне появились молодые Останин и Микушин, а пару форвардов вместе с Полозом составил Никита Голдобин.

Дебют матча оказался просто кошмарным для "Рубина". Уже на первой минуте казанцы ошиблись в обороне. Игрок "Слована" Чаврич ворвался в штрафную и с острого угла поразил дальний угол ворот "Рубина".

Казанцы бросились отыгрываться. Моменты были у Могилевца и Байрамяна, но их подвела неточность. Во второй сорокопятиминутке Бердыев изрядно перекроил состав. В частности, на острие атаки появился Артур Сагитов. На 58 минуте он неплохо вошел в штрафную, где его сбили. Судья указал на точку. Пенальти уверенно реализовал Камболов.

Игроки "Рубина", нащупав слабость в обороне братиславской команды", продолжили атаковать и даже преуспели. На 70-й минуте Данил Степанов подхватил мяч на углу чужой штрафной, убрал защитника и пробил точно в верхний угол.

Удержать победный счет казанцы, правда, не смогли. Спустя шесть минут после гола Степанова словаки заработали пенальти. Одиннадцатиметровый четко реализовал Шпорар. В итоге ничья - 2:2.

ИСТОЧНИК KP.RU