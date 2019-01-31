2019-01-31T10:22:40+03:00
Спорт

Волк на воротах, гол на первой минуте и два пенальти: "Рубин" не смог обыграть "Слован" в товарищеском матче

Итоговый счет - 2:2
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Фото: ФК "Рубин".Фото: ФК "Рубин".
Изменить размер текста:

Казанский "Рубин" провел очередной контрольный матч на сборе в Турции. На сей раз в соперниках у подопечных Бердыева значился словацкий "Слован", который, между прочим, лидирует в своем чемпионате.

Состав "Рубина" вновь выглядел довольно экспериментальным. Так. место в воротах занял 17-летний Давид Волк, в обороне появились молодые Останин и Микушин, а пару форвардов вместе с Полозом составил Никита Голдобин.

Дебют матча оказался просто кошмарным для "Рубина". Уже на первой минуте казанцы ошиблись в обороне. Игрок "Слована" Чаврич ворвался в штрафную и с острого угла поразил дальний угол ворот "Рубина".

Казанцы бросились отыгрываться. Моменты были у Могилевца и Байрамяна, но их подвела неточность. Во второй сорокопятиминутке Бердыев изрядно перекроил состав. В частности, на острие атаки появился Артур Сагитов. На 58 минуте он неплохо вошел в штрафную, где его сбили. Судья указал на точку. Пенальти уверенно реализовал Камболов.

Игроки "Рубина", нащупав слабость в обороне братиславской команды", продолжили атаковать и даже преуспели. На 70-й минуте Данил Степанов подхватил мяч на углу чужой штрафной, убрал защитника и пробил точно в верхний угол.

Удержать победный счет казанцы, правда, не смогли. Спустя шесть минут после гола Степанова словаки заработали пенальти. Одиннадцатиметровый четко реализовал Шпорар. В итоге ничья - 2:2.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В 2018 году пенсионный фонд России направил жителям Набережных Челнов 24 миллиарда рублей
В Чувашии экс-заместитель начальника колонии ответит перед судом за избиение заключенного
В Казани установили первую отапливаемую остановку с Wi-Fi
По Казани сразу из 8 школ эвакуировали детей
В Набережных Челнах КАМАЗ насмерть задавил поскользнувшуюся пенсионерку
Февраль 2019 в Казани начнется с оттепели
1 февраля в двух районах Казани отключат свет
УНИКС обыграл питерский "Зенит" и гарантировал себе место в плей-офф Кубка Европы
Улицы в Казани назовут в честь Героя Советского Союза, разведчика и юриста
В Татарстане при пожаре погиб 56-летний мужчина
7 февраля в Казани стартует Международный фестиваль «Компьютерная страна-2019»
В Татарстане в лобовом столкновении погиб пенсионер
Житель Чувашии обокрал пенсионеров, за которыми ухаживал
В 2018 году в Нижнекамске число младенческих смертей снизилось на 37,6%
В Набережных Челнах остановку, на которую жаловались горожане, снес автобус
В 2018 году в Татарстане 1 277 машин перевели на газомоторное топливо
В Татарстане мужчина и женщина из-за отравления угарным газом впали в кому
В Чебоксарах из десятка школ срочно эвакуировали всех детей
Глава Минобороны России Сергей Шойгу в Казани о Ту-160М: Он будет оснащен уникальным оружием
В школах, детсадах, а также больницах Набережных Челнов ввели карантин по гриппу и ОРВИ
В 2018 году Татарстан втрое сократил закупку электроэнергии из других регионов
ВТБ увеличил выдачу кредитов физлицам в 1,5 раза
Минобороны России откроет в Татарстане, Марий Эл и Чебоксарах филиалы своего парка
В Чувашии экс-заведующего ледового катка заподозрили в присвоении 200 тысяч рублей