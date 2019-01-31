2019-01-31T09:21:25+03:00
Общество

7 февраля в Казани стартует Международный фестиваль «Компьютерная страна-2019»

В нем примут участие и школьники из столицы Татарстана
Олег ЛУГОВОЙ
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Речь идет о старте пока заочного тура.Речь идет о старте пока заочного тура.Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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Проводимый Ассоциацией городов Поволжья Международный фестиваль «Компьютерная страна-2019» стартует в Казани 7 февраля. Это будет 13 по счету конкурс. Для начала это будет дистанционный тур, в котором примут участие местные школьники 4-11 классов и их педагоги. Тур продлится до 1 марта.

Тогда определятся победители достойные пройти уже в очный тур конкурса «Компьютерная страна-2019». Который пройдет в Самаре с 26 по 27 марта.

В нем состоятся открытые чемпионаты по разным клубам. Например, клуб преподавателей «Информационные технологии в школьном образовании», клуб программистов дизайнеров «Абрис», web-мастеров и робототехников.

Помимо этого, для всех проведут мастер-классы, экскурсии, круглые столы для преподавателей, творческие лаборатории и мастерские.

К слову, победителей очного тура наградят не только дипломами, но и памятными подарками, а также ценными призами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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