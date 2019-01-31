В Татарстане в лобовом столкновении погиб пенсионер

СЕГОДНЯ 08:19 2019-01-31T08:19:36+03:00

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Смертельное столкновение произошло 30 января в Верхнеуслонском районе республики неподалеку от деревни Уланово. По предварительным данным, 60-летний водитель отечественной легковушки ВАЗ-2109 превысил безопасную скорость, выехал на встречку и врезался в многотонный грузовик "Скания".

Сила удара была такова, что легковушка превратилась в груду железа, зажав своего водителя. Вызволять его пришлось сотрудникам МЧС Татарстана. Но к этому времени водитель погиб - он получил травмы, несовместимые с жизнью.

По факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU