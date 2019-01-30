В Набережных Челнах остановку, на которую жаловались горожане, снес автобус

СЕГОДНЯ 18:45 2019-01-30T18:45:34+03:00

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Накануне днем, в Набережных Челнах в 65 комплексе на улице Залесная водитель городского автобуса наехал на павильон остановки «Залесный проспект». Из-за чего конструкция просто лишилась своей крыши. Она просто упала на тротуар. К счастью, никто из людей не пострадал.

Фото: соцсети

Очевидцы выложили фото последствий в социальные сети. Под которыми горожане оставили свои комментарии.

Так, в частности, по заверениям интернет-пользователей, до этого на том месте долгое время не было остановочного павильона и людям, ожидавшим автобус, негде было спрятаться от непогоды. Но недовольство горожан не ослабло и после того, как павильон с крышей все же появился. По их жалобам, изначально эта конструкция выглядела какой-то не надежной и хлипкой.

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ИСТОЧНИК KP.RU