В Чебоксарах из десятка школ срочно эвакуировали всех детей

СЕГОДНЯ 17:36 2019-01-30T17:36:09+03:00

Поступило сообщение о том, что учреждения заминированы

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В среду, 30 января, днем начала появлятся информация о массовой эвакуации детей сразу из нескольких школ Чебоксар. Учащихся как минимум 10 образовательных учреждений попросили организованно покинуть здания. Причина тому поступившие сообщения о заложенных в них бомбах. Младшеклассников загоняли в соседние школы, а старшеклассников отпускали по домам.

Изначально информацией делились между собой взволнованные родители, а после ее подтвердили и в управлении образования Чебоксар. После инцидент прокомментировал и министр образования и молодежной политики Чувашии Сергей Кудряшов.

Он отметил, что сообщения о том, что школы заминированы, приходили на электронные адреса образовательных учреждений.

- В настоящее время поступившая информация проверяется, на месте работают представители правоохранительных органов, - сообщает Кудряшов.

ИСТОЧНИК KP.RU