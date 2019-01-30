2019-01-30T17:06:58+03:00
Общество

В школах, детсадах, а также больницах Набережных Челнов ввели карантин по гриппу и ОРВИ

На сегодня уровень заболеваемости в образовательных учреждениях города составляет 7%
Алина ГАБДУЛИНА
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Решение было принято на основании постановления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ТатарстануРешение было принято на основании постановления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ТатарстануФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В школах, детских садах, а также больницах Набережных Челнов был введен карантин по гриппу и ОРВИ. Такое решение было принято на основании постановления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Татарстану и приказа местного управления образования.

Известно, что на данный момент процент заболеваемости в образовательных учреждениях татарстанского Автограда составляет 7%.

Мэрия города отмечает, что мероприятия по предупреждению распространения болезни должны включать в себя: ежедневный медицинский осмотр, обязательное ношение марлевых масок, трехкратное проветривание помещений, соблюдению должного температурного режима в классных кабинетах, принятие мер по использованию различных приемов и форм по предупреждению гриппа, а также острых респираторных заболеваний.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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