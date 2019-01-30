2019-01-30T16:23:13+03:00
Экономика

ВТБ увеличил выдачу кредитов физлицам в 1,5 раза

Поделиться:
Изменить размер текста:

По итогам 2018 года ВТБ нарастил выдачу розничных кредитов до 1,5 трлн рублей, увеличив результат предыдущего года на 50%. Драйверами роста продаж стали ипотека (+56%) и кредиты наличными (+49%). Об этом заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в ходе отчетной пресс-конференции в среду.

Общий объем розничного кредитного портфеля ВТБ увеличился за 2018 год на 25%, превысив 2,8 трлн рублей. Ипотечный портфель достиг 1,4 трлн рублей (рост на 25%). За прошлый год банк выдал жилищных кредитов на сумму 671 млрд рублей. Портфель кредитов наличными превысил 1,19 трлн рублей (+29%), объем выдачи в рамках данного продукта составил 781 млрд рублей. На 19% выросли продажи автокредитов, составившие 85 млрд рублей. Всего на рынке розничных кредитов ВТБ нарастил свою долю на 0,44 п.п. – до 18,97%.

Портфель привлеченных средств физлиц ВТБ (с учетом инвестиционных продуктов) вырос на 31% - до 4,5 трлн рублей. При этом ресурсный портфель банка достиг 3,8 трлн рублей (+23,5%), портфель инвестиционных продуктов – 702 млрд (+92%). Средства под управлением клиентов Private Banking выросли на 38%, до 1,8 трлн рублей. Банк показал рекордный рост доли рынка привлечения – на 1,46 п.п., до 13,57%.

- За прошедший год розница ВТБ значительно увеличила свои бизнес-показатели и существенно нарастила долю на рынке. Столь высокие результаты во многом связаны с эффектом от объединения банков и естественной синергией с корпоративным бизнесом группы ВТБ, – отметил Анатолий Печатников. – Сегодня мы обслуживаем свыше 12 млн активных клиентов-физлиц и хотим в наступившем году увеличить этот показатель до 13,6 млн. Основными каналами привлечения станут новые зарплатные проекты и объединенная региональная сеть.

По словам Анатолия Печатникова, в 2019 году с учетом трех банков («Возрождение», «Саровбизнесбанк», «Запсибкомбанк») ВТБ намерен нарастить портфель кредитов физлиц на 21%, до 3,6 трлн рублей, портфель привлеченных средств – на 18%, до 4,9 трлн. Банк планирует открыть свыше 50 новых офисов и выдать более 2,6 млн зарплатных карт.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Татарстане мужчина и женщина из-за отравления угарным газом впали в кому
В Чебоксарах из десятка школ срочно эвакуировали всех детей
Глава Минобороны России Сергей Шойгу в Казани о Ту-160М: Он будет оснащен уникальным оружием
В школах, детсадах, а также больницах Набережных Челнов ввели карантин по гриппу и ОРВИ
В 2018 году Татарстан втрое сократил закупку электроэнергии из других регионов
Минобороны России откроет в Татарстане, Марий Эл и Чебоксарах филиалы своего парка
В Чувашии экс-заведующего ледового катка заподозрили в присвоении 200 тысяч рублей
В ночь на 31 января в Татарстане ожидается до 21 градуса мороза
В Татарстане из-за гриппа на карантин закрывают все исправительные колонии
Приставы Татарстана провели 10 тысяч арестов имущества должников
В Казани мужчина ходил по улицам с лопаткой и грабил женщин
Президент Татарстана поручил рассмотреть повышение зарплаты для работников сферы молодежной политики
В Казани во время пожара пострадал 67-летний мужчина
В Казани автобус врезался в столб
Госавтоинспекторы нашли водителя, который за машиной катал на тюбингах людей около "Казань-Арены"
Ребенок останется с мамой!: деньги, собранные на благотворительных ярмарках в Нижнекамске, помогли спасти семью
Татарстан на первом месте в ПФО по объему товарооборота на одного человека
В последний день января 2019 года в двух районах Казани отключат свет
За 2018 год приставы Татарстана благодаря аресту имущества взыскали долгов на 900 миллионов рублей
Приставы в Татарстане помогли получить алименты на сумму более 1,3 миллиарда рублей
ВТБ и НИУ ВШЭ обсудят VR-технологии и блокчейн с финалистами олимпиады «Я – профессионал»
30 января в Казани перекроют часть улицы Карла Маркса
В Набережных Челнах здание института продают за 120 миллионов рублей
В Набережных Челнах у Дворца бракосочетания развернутся боевые действия
10 часов подо льдом: в Казани дайверы приступили к установке мирового рекорда
В Татарстане по факту незаконной добычи известняка с ущербом на 8 миллионов рублей возбудили уголовное дело
В Татарстане от отравления угарным газом пострадали два человека