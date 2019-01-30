В Чувашии экс-заведующего ледового катка заподозрили в присвоении 200 тысяч рублей
В поселке Вурнары Вурнарском районе Чувашии в отношении экс-заведующего ледовым катком местной спортшколы возбудили уголовное дело по статье «присвоение, совершенное с использованием служебного положения».
По версии следователей, в 2018 году мужчина незаконно забрал более 200 тысяч рублей, принадлежащих возглавляемой им организации. Эти деньги местные жители заплатили за посещение катка. Указанная сумма мимо кассы и счетов перекочевала прямо в карман подозреваемому.
- Следователями будут приняты необходимые меры, предусмотренные действующим законодательством, по возмещению причиненного спортивной школе ущерба. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в следственном комитете Чувашии.
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ИСТОЧНИК KP.RU