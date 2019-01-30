2019-01-30T15:58:29+03:00
Происшествия

В Чувашии экс-заведующего ледового катка заподозрили в присвоении 200 тысяч рублей

Эти деньги местные жители заплатили за посещения
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Следователями будут приняты необходимые меры, предусмотренные действующим законодательством, по возмещению причиненного ущерба.Следователями будут приняты необходимые меры, предусмотренные действующим законодательством, по возмещению причиненного ущерба.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

В поселке Вурнары Вурнарском районе Чувашии в отношении экс-заведующего ледовым катком местной спортшколы возбудили уголовное дело по статье «присвоение, совершенное с использованием служебного положения».

По версии следователей, в 2018 году мужчина незаконно забрал более 200 тысяч рублей, принадлежащих возглавляемой им организации. Эти деньги местные жители заплатили за посещение катка. Указанная сумма мимо кассы и счетов перекочевала прямо в карман подозреваемому.

- Следователями будут приняты необходимые меры, предусмотренные действующим законодательством, по возмещению причиненного спортивной школе ущерба. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани– подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Татарстане мужчина и женщина из-за отравления угарным газом впали в кому
В Чебоксарах из десятка школ срочно эвакуировали всех детей
Глава Минобороны России Сергей Шойгу в Казани о Ту-160М: Он будет оснащен уникальным оружием
В школах, детсадах, а также больницах Набережных Челнов ввели карантин по гриппу и ОРВИ
В 2018 году Татарстан втрое сократил закупку электроэнергии из других регионов
ВТБ увеличил выдачу кредитов физлицам в 1,5 раза
Минобороны России откроет в Татарстане, Марий Эл и Чебоксарах филиалы своего парка
В ночь на 31 января в Татарстане ожидается до 21 градуса мороза
В Татарстане из-за гриппа на карантин закрывают все исправительные колонии
Приставы Татарстана провели 10 тысяч арестов имущества должников
В Казани мужчина ходил по улицам с лопаткой и грабил женщин
Президент Татарстана поручил рассмотреть повышение зарплаты для работников сферы молодежной политики
В Казани во время пожара пострадал 67-летний мужчина
В Казани автобус врезался в столб
Госавтоинспекторы нашли водителя, который за машиной катал на тюбингах людей около "Казань-Арены"
Ребенок останется с мамой!: деньги, собранные на благотворительных ярмарках в Нижнекамске, помогли спасти семью
Татарстан на первом месте в ПФО по объему товарооборота на одного человека
В последний день января 2019 года в двух районах Казани отключат свет
За 2018 год приставы Татарстана благодаря аресту имущества взыскали долгов на 900 миллионов рублей
Приставы в Татарстане помогли получить алименты на сумму более 1,3 миллиарда рублей
ВТБ и НИУ ВШЭ обсудят VR-технологии и блокчейн с финалистами олимпиады «Я – профессионал»
30 января в Казани перекроют часть улицы Карла Маркса
В Набережных Челнах здание института продают за 120 миллионов рублей
В Набережных Челнах у Дворца бракосочетания развернутся боевые действия
10 часов подо льдом: в Казани дайверы приступили к установке мирового рекорда
В Татарстане по факту незаконной добычи известняка с ущербом на 8 миллионов рублей возбудили уголовное дело
В Татарстане от отравления угарным газом пострадали два человека