В 2018 году в Нижнекамске число младенческих смертей снизилось на 37,6%
Число младенческих смертей в Нижнекамске уменьшилось на 37,6%. Это было названо самым главным показателем работы системы здравоохранения города за 2018 год. Помимо этого, Нижнекамский район стал первым в Татарстане среди муниципальных образований по показателю естественного прироста населения, который составил 639 человек.
О такой победе было заявлено на расширенном заседании коллегии министерства здравоохранения Татарстана.
Помимо этого, во время своещания поднимался и вопрос кадрового дефицита в медицинской отрасли. В частности, в Нижнекамске на данный момент не хватает 70 специалистов: врачей скорой медицинской помощи и терапевтов.
Одним из путей решения этой проблемы было выбрано проведения мероприятия «Ангелы в белых халатах». В ближайшую субботу выпускников школ познакомят с работой врачей и больницы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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