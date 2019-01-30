2019-01-30T19:01:23+03:00
Здоровье

В 2018 году в Нижнекамске число младенческих смертей снизилось на 37,6%

Это позволило району выйти на первое место в Татарстане среди муниципальных образований по показателю естественного прироста населения
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Естественный прирост населения составил 639 человекЕстественный прирост населения составил 639 человекФото: Павел ВАСИЛЬЕВ
Изменить размер текста:

Число младенческих смертей в Нижнекамске уменьшилось на 37,6%. Это было названо самым главным показателем работы системы здравоохранения города за 2018 год. Помимо этого, Нижнекамский район стал первым в Татарстане среди муниципальных образований по показателю естественного прироста населения, который составил 639 человек.

О такой победе было заявлено на расширенном заседании коллегии министерства здравоохранения Татарстана.

Помимо этого, во время своещания поднимался и вопрос кадрового дефицита в медицинской отрасли. В частности, в Нижнекамске на данный момент не хватает 70 специалистов: врачей скорой медицинской помощи и терапевтов.

Одним из путей решения этой проблемы было выбрано проведения мероприятия «Ангелы в белых халатах». В ближайшую субботу выпускников школ познакомят с работой врачей и больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Медицина - Татарстан»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Чувашии обокрал пенсионеров, за которыми ухаживал
В Набережных Челнах остановку, на которую жаловались горожане, снес автобус
В 2018 году в Татарстане 1 277 машин перевели на газомоторное топливо
В Татарстане мужчина и женщина из-за отравления угарным газом впали в кому
В Чебоксарах из десятка школ срочно эвакуировали всех детей
Глава Минобороны России Сергей Шойгу в Казани о Ту-160М: Он будет оснащен уникальным оружием
В школах, детсадах, а также больницах Набережных Челнов ввели карантин по гриппу и ОРВИ
В 2018 году Татарстан втрое сократил закупку электроэнергии из других регионов
ВТБ увеличил выдачу кредитов физлицам в 1,5 раза
Минобороны России откроет в Татарстане, Марий Эл и Чебоксарах филиалы своего парка
В Чувашии экс-заведующего ледового катка заподозрили в присвоении 200 тысяч рублей