В ночь на 31 января в Татарстане ожидается до 21 градуса мороза

СЕГОДНЯ 15:28 2019-01-30T15:28:55+03:00

А в субботу днем прогнозируется уже до -6

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Согласно информации Гидрометцентра Татарстана, 29 января республика попала в поле низкого атмосферного давления и находится вдали от погодных катаклизмов. В ближайшие дни существенных осадков на территории республики не ожидается.

А в ночь на 31 января, а также утром, температура воздуха в своих минимальных значениях может достигнуть отметки в -16 градусов, на востоке и при прояснениях до -21. Кроме того в указанное время в Татарстане возможен еще и туман. Днем же столбики термометра максимум покажут от -5 до -10 градусов (в Казани от -5 до -7). На дорогах гололедица.

1 февраля осадков не ожидается вовсе. Согласно прогнозам, ночью и то при прояснениях дело может дойти до -19 градусов. Днем же максимум от -6 до -11.

В субботу, 2 февраля, на территории республики местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха сохранится на значениях пятницы. На дорогах гололедица.

ИСТОЧНИК KP.RU