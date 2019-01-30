В 2018 году Татарстан втрое сократил закупку электроэнергии из других регионов

СЕГОДНЯ 16:49 2019-01-30T16:49:40+03:00

72% электроэнергии Татарстана было продано юридическим лицам, 19% — жителям и 9% — сетевым организациям

Так, она составила 2,95 миллиарда киловатт в час или 9,8%

Изменить размер текста: A A

В 2018 году Татарстан втрое сократил закупку электроэнергии в других регионах. Она составила 2,95 миллиарда киловатт в час, или 9,8%. Сделано это было благодаря вводу новых мощностей.

Об этом рассказал глава «Татэнергосбыта» Рифнур Сулейманов на заседании совета директоров компании.

Так, 72% электроэнергии Татарстана было продано юридическим лицам, 19% - местным жителям и 9% - сетевым организациям.

Однако к концу года потребители задолжали компании порядка 257,7 миллионов рублей. По словам Сулейманова, это в основном предприятия Министерства обороны России, а также водо- и теплоснабжающие организации.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани– подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU