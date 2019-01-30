В 2018 году Татарстан втрое сократил закупку электроэнергии из других регионов
В 2018 году Татарстан втрое сократил закупку электроэнергии в других регионах. Она составила 2,95 миллиарда киловатт в час, или 9,8%. Сделано это было благодаря вводу новых мощностей.
Об этом рассказал глава «Татэнергосбыта» Рифнур Сулейманов на заседании совета директоров компании.
Так, 72% электроэнергии Татарстана было продано юридическим лицам, 19% - местным жителям и 9% - сетевым организациям.
Однако к концу года потребители задолжали компании порядка 257,7 миллионов рублей. По словам Сулейманова, это в основном предприятия Министерства обороны России, а также водо- и теплоснабжающие организации.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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