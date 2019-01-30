2019-01-30T19:20:30+03:00
Происшествия

Житель Чувашии обокрал пенсионеров, за которыми ухаживал

Он пропал вместе с деньгами стариков
Лика ИСАЕВА
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Мужчину нашли и задержали. Он уже был ранее судим.Мужчину нашли и задержали. Он уже был ранее судим.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В полицию обратился 87-летний мужчина, который рассказал, что у него и его сестры пропали деньги. Пенсионеры проживают в одной квартире, и нуждались в помощи. Несколько дней назад обратившийся лежал в больнице. Там он познакомился с 41-летним мужчиной. Тот пообещал взять пенсионеров под свое крыло и ухаживать за ними.

Первое время все так и было, но вдруг помощник пропал, и вместе с ним 45 тысяч рублей, которые пенсионер хранил в тайнике дома.

Полицейские выяснили личность заботливого "помощника". Им оказался ранее уже судимый житель Красноармейского района. Его задержали и на время следствия отправили под арест.

- Возбуждено уголовное дело по статье "Кража", - сообщили в МВД Чувашии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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