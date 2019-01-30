Президент Татарстана поручил рассмотреть повышение зарплаты для работников сферы молодежной политики
На итоговой коллегии Минмолодежи Татарстана президент республики Рустам Минниханов сообщил о своем очередном поручении.
Так, согласно ему, Минфин Татарстана рассмотрит вопрос о повышении зарплаты для специалистов, которые будут работать в сфере молодежной политики. Таковых сейчас в республике более трех тысяч человек.
Последним Рустам Минниханов пожелал говорить не только о достижениях, а поднимать существующие проблемы.
- Знаете, сейчас говорят, что мол молодежь такая-сякая - мы когда были молодыми и про нас тоже так говорили… Все нормально! И после нас так тоже будут говорить. Нужен фокус на работу с молодежью! Нужно делать конкретные вещи. В Стратегии- 2030 Республики Татарстан главное - это человеческий капитал. А что такое человеческий капитал? Это наша молодежь, - сказал глава региона.
По словам Рустама Минниханова, сейчас стоит вопрос кадров, которые будут заниматься молодежной политикой. В этом должно помочь создание корпоративного университета.
ИСТОЧНИК KP.RU