Президент Татарстана поручил рассмотреть повышение зарплаты для работников сферы молодежной политики

СЕГОДНЯ 14:12 2019-01-30T14:12:23+03:00

В республике это более трех тысяч человек

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На итоговой коллегии Минмолодежи Татарстана президент республики Рустам Минниханов сообщил о своем очередном поручении.

Так, согласно ему, Минфин Татарстана рассмотрит вопрос о повышении зарплаты для специалистов, которые будут работать в сфере молодежной политики. Таковых сейчас в республике более трех тысяч человек.

Последним Рустам Минниханов пожелал говорить не только о достижениях, а поднимать существующие проблемы.

- Знаете, сейчас говорят, что мол молодежь такая-сякая - мы когда были молодыми и про нас тоже так говорили… Все нормально! И после нас так тоже будут говорить. Нужен фокус на работу с молодежью! Нужно делать конкретные вещи. В Стратегии- 2030 Республики Татарстан главное - это человеческий капитал. А что такое человеческий капитал? Это наша молодежь, - сказал глава региона.

По словам Рустама Минниханова, сейчас стоит вопрос кадров, которые будут заниматься молодежной политикой. В этом должно помочь создание корпоративного университета.

ИСТОЧНИК KP.RU