Минобороны России откроет в Татарстане, Марий Эл и Чебоксарах филиалы своего парка
До конца 2019 года Министерство обороны России откроет в Татарстане, Марий Эл и Чебоксарах филиалы своего военно-патриотического парка «Патриот».
На территории парков разместятся демилитаризованные исторические образцы вооружения и военной техники. Их специально для этого выделит Центральный военный округ из своих баз хранения.
Известно, что помимо указанных выше регионах, парки «Патриот» от Министерства обороны России появятся еще в 13 субъектах страны, где находятся соединения и воинские части Центрального военного округа.
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ИСТОЧНИК KP.RU