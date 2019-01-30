Минобороны России откроет в Татарстане, Марий Эл и Чебоксарах филиалы своего парка

СЕГОДНЯ 16:01 2019-01-30T16:01:49+03:00

Там разместят исторические образцы оружия и военной техники

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До конца 2019 года Министерство обороны России откроет в Татарстане, Марий Эл и Чебоксарах филиалы своего военно-патриотического парка «Патриот».

На территории парков разместятся демилитаризованные исторические образцы вооружения и военной техники. Их специально для этого выделит Центральный военный округ из своих баз хранения.

Известно, что помимо указанных выше регионах, парки «Патриот» от Министерства обороны России появятся еще в 13 субъектах страны, где находятся соединения и воинские части Центрального военного округа.

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ИСТОЧНИК KP.RU