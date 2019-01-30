2019-01-30T14:31:10+03:00
Происшествия

В Казани мужчина ходил по улицам с лопаткой и грабил женщин

Его задержали, и он во всем признался [видео]
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
Изменить размер текста:

25 января в полицию казанского поселка Дербышки с разницей в несколько минут поступили сообщения о нападениях на женщин. Потерпевшие в возрасте 42-х и 62-х лет рассказали одну и ту же историю.

На улице к ним подошел неизвестный и, угрожая предметом похожим на нож, ограбил. По приметам, описанным женщинами, это был один и тот же мужчина. По данному факту были возбуждены уголовные дела по статье «разбой».

В итоге подозреваемый был задержан утром 29 января на одной из улиц Дербышек. 43-летний местный житель, ранее судимы за тяжкое преступление, свою вину полностью признал. По его словам, вместо ножа он угрожал потерпевшим лопаткой, лицо отварачивал и требовал кидать деньги на землю. Кроме того, из его показаний следует, что его жертвами могли стать не только те две женщины которые обратились в полицию.

В Казани мужчина с ножом ходил по улицам с лопаткой и грабил женщин. Автор: УМВД Казани.

- В отношении мужчины была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщают в УМВД Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Татарстане мужчина и женщина из-за отравления угарным газом впали в кому
В Чебоксарах из десятка школ срочно эвакуировали всех детей
Глава Минобороны России Сергей Шойгу в Казани о Ту-160М: Он будет оснащен уникальным оружием
В школах, детсадах, а также больницах Набережных Челнов ввели карантин по гриппу и ОРВИ
В 2018 году Татарстан втрое сократил закупку электроэнергии из других регионов
ВТБ увеличил выдачу кредитов физлицам в 1,5 раза
Минобороны России откроет в Татарстане, Марий Эл и Чебоксарах филиалы своего парка
В Чувашии экс-заведующего ледового катка заподозрили в присвоении 200 тысяч рублей
В ночь на 31 января в Татарстане ожидается до 21 градуса мороза
В Татарстане из-за гриппа на карантин закрывают все исправительные колонии
Приставы Татарстана провели 10 тысяч арестов имущества должников
Президент Татарстана поручил рассмотреть повышение зарплаты для работников сферы молодежной политики
В Казани во время пожара пострадал 67-летний мужчина
В Казани автобус врезался в столб
Госавтоинспекторы нашли водителя, который за машиной катал на тюбингах людей около "Казань-Арены"
Ребенок останется с мамой!: деньги, собранные на благотворительных ярмарках в Нижнекамске, помогли спасти семью
Татарстан на первом месте в ПФО по объему товарооборота на одного человека
В последний день января 2019 года в двух районах Казани отключат свет
За 2018 год приставы Татарстана благодаря аресту имущества взыскали долгов на 900 миллионов рублей
Приставы в Татарстане помогли получить алименты на сумму более 1,3 миллиарда рублей
ВТБ и НИУ ВШЭ обсудят VR-технологии и блокчейн с финалистами олимпиады «Я – профессионал»
30 января в Казани перекроют часть улицы Карла Маркса
В Набережных Челнах здание института продают за 120 миллионов рублей
В Набережных Челнах у Дворца бракосочетания развернутся боевые действия
10 часов подо льдом: в Казани дайверы приступили к установке мирового рекорда
В Татарстане по факту незаконной добычи известняка с ущербом на 8 миллионов рублей возбудили уголовное дело
В Татарстане от отравления угарным газом пострадали два человека