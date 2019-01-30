В Казани мужчина ходил по улицам с лопаткой и грабил женщин

СЕГОДНЯ 14:31 2019-01-30T14:31:10+03:00

Его задержали, и он во всем признался [видео]

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25 января в полицию казанского поселка Дербышки с разницей в несколько минут поступили сообщения о нападениях на женщин. Потерпевшие в возрасте 42-х и 62-х лет рассказали одну и ту же историю.

На улице к ним подошел неизвестный и, угрожая предметом похожим на нож, ограбил. По приметам, описанным женщинами, это был один и тот же мужчина. По данному факту были возбуждены уголовные дела по статье «разбой».

В итоге подозреваемый был задержан утром 29 января на одной из улиц Дербышек. 43-летний местный житель, ранее судимы за тяжкое преступление, свою вину полностью признал. По его словам, вместо ножа он угрожал потерпевшим лопаткой, лицо отварачивал и требовал кидать деньги на землю. Кроме того, из его показаний следует, что его жертвами могли стать не только те две женщины которые обратились в полицию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/689065" frameborder="0"></iframe> В Казани мужчина с ножом ходил по улицам с лопаткой и грабил женщин. Автор: УМВД Казани.

- В отношении мужчины была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщают в УМВД Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU