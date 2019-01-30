В Казани автобус врезался в столб

СЕГОДНЯ 13:40 2019-01-30T13:40:03+03:00

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Авария с участием автобуса курсирующего по маршруту №37 произошла рано утром в Вахитовском районе Казани. На улице Московской водитель общественного транспорта, по предварительным данным, превысил безопасную скорость, не справился с управлением и врезался в столб.

На момент ДТП в салоне находились несколько десятков пассажиров. Сколько из них получили травмы, уточняется. На месте аварии очевидцы заметили автомобиль "скорой помощи".

По факту ДТП проводится административное расследование, в ходе которого выяснят степень вины водителя и определят вид его наказания.

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ИСТОЧНИК KP.RU