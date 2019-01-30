В Казани во время пожара пострадал 67-летний мужчина

СЕГОДНЯ 13:46 2019-01-30T13:46:43+03:00

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Пожар в квартире 67-летнего пенсионера в доме №100 на проспекте Победы в Казани начался 29 января в 18.47. Спасателей вызвали соседи, заметив дым идущий из-под железной двери мужчины. Жильцы подъезда эвакуировались самостоятельно.

Входные двери вскрыли с использованием аварийно-спасательного инструмента. На диване обнаружили пенсионера, которого вынесли в безопасное место и передели медикам. С признаками отравления продуктами горения и ожогами кистей рук его увезли в БСМП.

В результате пожара сгорела комната и находящиеся там вещи - диван, кресло, отделка потолка и стен. Общая площадь возгорания составила два квадратных метра.

- Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем, - сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU