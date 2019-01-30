2019-01-30T12:36:16+03:00
Экономика

Татарстан на первом месте в ПФО по объему товарооборота на одного человека

Минпромторг республики подвел итоги за 2018 год
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Фото: Анастасия ШАГАБУТДИНОВАФото: Анастасия ШАГАБУТДИНОВА
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На коллегии Минпромторга Татарстана по итогам за 2018 год было объявлено, что объем промышленного производства в республике составил 2 триллиона 818 миллиардов рублей, а его индекс по сравнению с 2017-м вырос на 2%.

При этом львиная доля в валовом региональном продукте Татарстана в прошлом году за промышленностью - 44,6%. После нее идет торговля – 16,4%.

Также на коллегии было объявлено о том, что по итогам 2018-го республика занимает первое место в Приволжском федеральном округе (ПФО) по объему товарооборота, розничному обороту на одного жителя.

Так, оборот розничной торговли Татарстана составил 917 миллиардов рублей – по сравнению с 2017 годом рост на 6,1%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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