Госавтоинспекторы нашли водителя, который за машиной катал на тюбингах людей около "Казань-Арены"

СЕГОДНЯ 13:12 2019-01-30T13:38:59+03:00

В какой-то момент трос порвался, и экстремалы влетели в сугроб [видео]

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В соцсетях Казани 27 января появился видеоролик: за бампер иномарки привязаны три тюбинга, на которых катались три молодых человека. В какой-то момент трос порвался, и пассажиры влетели в сугроб. Все происходило возле стадиона "Казань-Арена".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/689048" frameborder="0"></iframe> Около"Казань-Арены" водитель за машиной катал на тюбингах людей.соцсети

Сотрудники Госавтоинспекции сумели быстро установить личности причастных к этому видеоролику. Искали через соцсети и по городским камерам видеонаблюдения.

Так вычислили владельца "Мерседеса". 24-летнего местного жителя доставили к инспекторам ГИБДД, и там он рассказал, что видео снимали ради хайпа. Пришлось парню, рисковавшему жизнями друзей, напомнить, что такие забавы могут оказаться опасными для жизни и здоровья.

- За нарушение ПДД водитель был привлечен к административной ответственности за опасное вождение, нарушение правил перевозки людей, а также за нарушение использования внешних световых приборов, - сообщили в ГИБДД Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU