Госавтоинспекторы нашли водителя, который за машиной катал на тюбингах людей около "Казань-Арены"
В соцсетях Казани 27 января появился видеоролик: за бампер иномарки привязаны три тюбинга, на которых катались три молодых человека. В какой-то момент трос порвался, и пассажиры влетели в сугроб. Все происходило возле стадиона "Казань-Арена".
Около"Казань-Арены" водитель за машиной катал на тюбингах людей.соцсети
Сотрудники Госавтоинспекции сумели быстро установить личности причастных к этому видеоролику. Искали через соцсети и по городским камерам видеонаблюдения.
Так вычислили владельца "Мерседеса". 24-летнего местного жителя доставили к инспекторам ГИБДД, и там он рассказал, что видео снимали ради хайпа. Пришлось парню, рисковавшему жизнями друзей, напомнить, что такие забавы могут оказаться опасными для жизни и здоровья.
- За нарушение ПДД водитель был привлечен к административной ответственности за опасное вождение, нарушение правил перевозки людей, а также за нарушение использования внешних световых приборов, - сообщили в ГИБДД Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU